Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула

Два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской. Предположительно, есть пострадавшие.
Согласно видеозаписи, опубликованной очевидцем в сообществе "Инцидент Барнаул", столкновение произошло на переезде через проспект Ленина. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Подробности происшествия уточняются.
Как ранее сообщил amic.ru, водитель управления делами правительства Алтайского края 22 декабря сбил женщину во время рабочей поездки. Мужчина сразу вызвал на место скорую помощь и полицию, а пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.
На данный момент водителя отстранили от работы, проводится служебное расследование, делом также занимаются правоохранители.
Комментарии
Как можно столкнутся на регулированом перекрестке.
24.12.2020 07:16
- гость -
Светофор это ни панацея от аварии и ни гарантия безопасности. В ГИБДД тоже не все это понимают, а должны бы по роду деятельности.
вот это событие. аж два автомобиля столкнулись между собой