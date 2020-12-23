Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула

Два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской. Предположительно, есть пострадавшие.

Согласно видеозаписи, опубликованной очевидцем в сообществе "Инцидент Барнаул", столкновение произошло на переезде через проспект Ленина. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Подробности происшествия уточняются.

Как ранее сообщил amic.ru, водитель управления делами правительства Алтайского края 22 декабря сбил женщину во время рабочей поездки. Мужчина сразу вызвал на место скорую помощь и полицию, а пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

На данный момент водителя отстранили от работы, проводится служебное расследование, делом также занимаются правоохранители.