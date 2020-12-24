Шойгу рассказал о заболеваемости коронавирусом в российской армии

Уровень заболеваемости коронавирусом в Вооруженных силах РФ на текущий момент на 37% ниже, чем в среднем по стране, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

"Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте дали свои результаты. У нас на сегодняшний день на 100 тыс. человек в вооруженных силах заболеваемость на 37% ниже, чем в целом по стране", – сказал глава военного ведомства.

Министр добавил, что в армии продолжается вакцинация препаратом "Спутник V". В рамках этой кампании задействовали военно-транспортную авиацию для доставки вакцины в отдаленные гарнизоны страны. Кроме того, за год Минобороны возвело 30 многофункциональных медицинских центров для лечения больных ковидом. Для оснащения госпиталей завезли 24 тыс. единиц медоборудования.

Напомним, что о начале массовой вакцинации в ВС РФ Сергей Шойгу заявил в конце ноября. Тогда министр отметил, что всего планируется привить более 400 тысяч военнослужащих.