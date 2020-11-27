В России начали массово вакцинировать военных от коронавируса

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что служащих в российской армии начали массово вакцинировать от коронавируса.
"В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих", – цитирует министра "Интерфакс".
Руководитель ведомства добавил, что на текущий момент в стране привили свыше 2,5 тысячи военных. До конца 2020 года это число возрастет до 80 тысяч.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не привился от коронавируса, поскольку ожидает начала массовой вакцинации. По его словам, глава государства не может быть добровольцем.
За последние сутки в России зарегистрировали 27 543 случая COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,2 млн человек, 38 тысяч пациентов скончались.
Комментарии
Людям надоело слушать брехню, про ракеты, про вакцины и про всё что мы не сможем посмотреть лично.
100 генералов привьют?
дед не боится без армии остаться?
Вот и началась массовая вакцинация. Только с армии, врачей и учителей.
Потом, я так понимаю, будет Москва и Московская область и немного по регионам.
Что хорошо, что Вектор тоже начинает вакцинацию населения своей вакциной ЭпикВак.