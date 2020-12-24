Двое жителей Алтайского края украли взрывчатку и пытались ее продать

Двоих жителей Локтевского района осудили за попытку продать восемь килограммов аммонита. Взрывчатку один из злоумышленников похитил со своего рабочего места на руднике.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, в начале июня 2020 года сотрудники ведомства поймали с поличным 41-летнего и 35-летнего мужчин. Злоумышленники пытались продать промышленное взрывчатое вещество из смеси тротила и аммиачной селитры, а также устройства для подрыва.
Как установили силовики, один из мужчин работал в АО "Сибирь Полиметаллы" и имел доступ к выдаваемым для взрывных работ веществам. За несколько смен ему удалось похитить аммонит, промышленный электродетонатор и шнур.
Подсудимых признали виновными по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконный сбыт взрывчатых веществ") и ст. 226 УК РФ ("Хищение взрывчатых веществ").
Бывшего работника "Сибирь Полиметаллы" с учетом наличия у него троих несовершеннолетних детей приговорили к условному лишению свободы сроком на три с половиной года и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Его сообщнику назначили четыре года колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей.
Комментарии
Какойто странны набор. Стока штук ВВ и всего адин детонатор причём электро.
Вот так,хотел троим детишкам на молочишко, а теперь 100 тысяч государству должен.
Неужели эти торговцы не задумываются: где и когда может быть применена эта взрывчатка? Ведь могут пострадать и их родственники...
Эт чё снести можно 8 килограммами аммонита? А в рыбном эквиваленте, сколько нарыбачить можно?
11:34
- гость -
Неужели эти торговцы не задумываются: где и когда может быть применена эта взрывчатка?
Успокойся, паникёр. От последствий, о которых ты говоришь - отделяет только отсутствие желания. Любой де-генерат может набуторить гремучую смесь из подручных материалов, но только желающих нет.
24.12.2020 11:34
- гость -
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мало того, они даже не задумываются о том, что если будет применена, их найдут очень быстро. хотя может быть они для глушения рыбы ее используют
Мозг разбавленный пивом думать не может.