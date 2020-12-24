Двое жителей Алтайского края украли взрывчатку и пытались ее продать

Двоих жителей Локтевского района осудили за попытку продать восемь килограммов аммонита. Взрывчатку один из злоумышленников похитил со своего рабочего места на руднике.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, в начале июня 2020 года сотрудники ведомства поймали с поличным 41-летнего и 35-летнего мужчин. Злоумышленники пытались продать промышленное взрывчатое вещество из смеси тротила и аммиачной селитры, а также устройства для подрыва.

Как установили силовики, один из мужчин работал в АО "Сибирь Полиметаллы" и имел доступ к выдаваемым для взрывных работ веществам. За несколько смен ему удалось похитить аммонит, промышленный электродетонатор и шнур.

Подсудимых признали виновными по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконный сбыт взрывчатых веществ") и ст. 226 УК РФ ("Хищение взрывчатых веществ").

Бывшего работника "Сибирь Полиметаллы" с учетом наличия у него троих несовершеннолетних детей приговорили к условному лишению свободы сроком на три с половиной года и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Его сообщнику назначили четыре года колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей.