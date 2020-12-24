Лишенный прав водитель сбил женщину и девочку в Барнауле

Водитель иномарки на проспекте Ленина сбил женщину и подростка в Барнауле. В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили amic.ru, что авария произошла 24 декабря около 8:40 неподалеку от здания № 120д.

"Мужчина 1991 года рождения, лишенный права управления транспортным средством, находясь за рулем автомобиля Toyota Corolla с аннулированной регистрацией, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, которые осуществляли выход из автобуса на остановке общественного транспорта", – уточнили в ведомстве.

34-летняя женщина и 15-летняя девочка получили травмы. Их доставили в городскую больницу. По факту аварии правоохранители проводят проверку. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее amic.ru писал, что сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил 13-летнего мальчика и скрылся с места аварии.