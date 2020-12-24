Лишенный прав водитель сбил женщину и девочку в Барнауле

Водитель иномарки на проспекте Ленина сбил женщину и подростка в Барнауле. В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили amic.ru, что авария произошла 24 декабря около 8:40 неподалеку от здания № 120д.
"Мужчина 1991 года рождения, лишенный права управления транспортным средством, находясь за рулем автомобиля Toyota Corolla с аннулированной регистрацией, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, которые осуществляли выход из автобуса на остановке общественного транспорта", – уточнили в ведомстве.
34-летняя женщина и 15-летняя девочка получили травмы. Их доставили в городскую больницу. По факту аварии правоохранители проводят проверку. Они выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее amic.ru писал, что сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил 13-летнего мальчика и скрылся с места аварии.
Комментарии
Был без прав значит лишили за подобное, совершил сейчас ДТП, опять погрозят пальцем, позже снова сделает тоже самое ещё раз
Очередной пример абсолютной недееспособности ГИБДД.
Меры примут когда смертельное дтп сделает, мало таких по городу ездит у кого права забрали
24.12.2020 12:54
Гость
Был без прав значит лишили за подобное
Не в защиту его, а чисто для информации.
Лишить могут за относительно безобидное.
Например, тихо заехать по "кирпич", не заметив его, или выехав со двора на односторонюю "против шерсти", это приравнивается как езда по встречной полосе.
Ты можешь проехать так со скорость пешехода всего 5 метров, пока дойдет, отчего же встречка едет по твоей полосе, но это уже на лишение тянет.
Безобидный лишенец сбил двух чел на утилизированой машине.
Неважно за какое правонарушение лишён прав! Лишён значит нельзя садится за руль!
лишенный права управления транспортным средством, находясь за рулем автомобиля Toyota Corolla с аннулированной регистрацией, не справился с управлением
Вот уж не везет так не везет...
Законов граммотных мы лишины. Отсюда и беды.
новиков до сих пор бегает, гонял лишенник, фиги крутит правосудию и органам исполнения наказания
никому дела нет
24.12.2020 14:30
- гость -
Законы есть, но полиция не хочет выявлять нарушения и применять эти законы. Им даже когда сообщаешь о систематических нарушениях в одном и том же месте и то не реагируют! Пока у власти такой начальник ГИБДД, толку не будет. У него умственных способностей хватает только на искусственные неровности и все. И те с нарушениями установлены, а он и проконтролировать то не может, познаний уже нет!
24.12.2020 14:55
- гость -
Кто же его обидит, он же из своих - неприкасаемых!
В тюрьму его. Опасен для общества.