В 2020 году Алтайский край поставит антирекорд по числу рождения детей. А через 15 лет население региона сократится на 200 тысяч человек. И это при том, что за последние 30 лет край уже потерял 350 тысяч жителей. Об этом говорили 23 декабря на заседании Общественной палаты. Алтайский край находится в демографической яме, и власти открыто признают, что изменить ситуацию в ближайшие годы не получится.
Ковид убивает пенсионеров
Пандемия коронавируса повлияла на демографическую ситуацию в Алтайском крае в худшую сторону. Об этом свидетельствуют официальные цифры Росстата. На это же указал на заседании Общественной палаты министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
При этом, по его словам, за девять месяцев 2020 года в Алтайском крае умерло меньше людей, чем за аналогичный период 2019. Но в сентябре пришла вторая волна ковида, и показатели смертности за октябрь и за ноябрь резко выросли.
В декабре ситуация вряд ли улучшится, считает министр: "Скорее всего, избыточная смертность будет зафиксирована и в декабре".
Дмитрий Попов отмечает, что больше всего летальных исходов осенью зарегистрировано среди возрастных пациентов, тех, кто старше 60 лет. Это связано с большим количеством хронических заболеваний у пожилых. При заражении ковидом во многих случаях это приводило к смерти.
По данным Алтайкрайстата, за 10 месяцев 2020 года в регионе умерло 28 912 человек, тогда как за такой же период 2019-го было зафиксировано 27 573 летальных исхода (меньше на 1339 человек). Естественная убыль населения (разница между рожденными и умершими, – прим. редакции) с января по октябрь составила 12 308 человек – почти на три тысячи жителей больше, чем в январе-октябре 2019 года.
Данные Росстата показывают, что убыль населения за 2020 год в крае превосходит аналогичные показатели большинства сибирских регионов.
Жители Алтайского края умирают не только от коронавируса. По-прежнему большая часть смертей приходится на заболевания органов дыхания (1520 случаев за январь-октябрь 2020 года), а также системы кровообращения (12 879 эпизодов). Гибнут жители также от новообразований (4462 эпизода), травм, отравлений и других внешних воздействий (1864 случая), сообщил на заседании ОПАК главврач Федерального центра травматологии Владимир Пелеганчук.
Рекордные потери со времен войны
Число смертей за 11 месяцев 2020 года в Алтайском крае уже превысило показатель всего 2019 года. Но итоговая цифра может стать рекордной с 2015 года, прогнозирует доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС Алексей Еремин в статье "Влияние COVID-19 на число рождений и смертей в Алтайском крае".
Исследование ученого подтверждает слова министра здравоохранения: количество умерших за I полугодие 2020-го в Алтайском крае было минимальным по сравнению с другими годами: 15,7 тысячи человек (например, в 2019-м – 16,8 тысячи, антирекорд был в 2006 году – 20,2 тысячи).
В июле количество смертей в Алтайском крае резко выросло по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с июлем 2019-го. В сентябре ситуация повторилась: количество умерших в первый месяц осени превысило три тысячи. Такого не было с 2006 года, указывает Еремин.
В октябре и ноябре 2020-го в Алтайском крае скончалось так много людей, как никогда ранее. Возможно, это рекордный показатель со времен 1940-х годов, полагает ученый.
В октябре зарегистрированное количество умерших в крае превысило 4,6 тысячи человек (рост к октябрю 2019 года на 62%), а в ноябре приблизилось к 4,8 тысячи (+85%).
Еремин предполагает, что в декабре смертность вновь поставит рекорд. По расчетам эксперта, из жизни уйдут 4500-5000 человек. В таком случае число смертей за год в крае может составить около 38-39 тысяч, то есть вернется к уровню середины 2000-х годов.
"Может произойти откат на пятнадцать лет назад, – делает вывод ученый. – Исправить ситуацию способна только массовая вакцинация населения".
Естественная убыль населения в Алтайском крае по итогам всего 2020 года будет зафиксирована на уровне 18-19 тысяч человек, что станет рекордным значением за весь послевоенный период: максимальные показатели убыли до этого отмечались в 1995 и 2005 годах – 16 213 и 16 176 человек соответственно.
Некому рожать
Но главная причина демографической ямы, в которой оказался Алтайский край, – численность женщин репродуктивного возраста (с 18 до 45 лет) снизилась. Некоторые специалисты это связывают с демографическим провалом 90-х годов. В 2021 году к этому может добавиться еще и тенденция сокращения рождаемости из-за COVID-19 и связанным с пандемией социально-экономическим кризисом (падение доходов, рост безработицы, ухудшение здоровья и т. д.), считает доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС.
Ученый указывает, что с 2005 года до 2012-го статистика в Алтайском крае была обнадеживающей: число умерших сокращалось, а число новорожденных – росло. Однако после 2012 года рождаемость стала снижаться быстрыми темпами.
С 2012 года в крае ускоряются процессы по депопуляции, то есть численность населения начинает уменьшаться еще большими темпами, чем раньше.
В 2019 году ни в один месяц число новорожденных в Алтайском крае не достигало двух тысяч, а в 2020 году – не приближалось к отметке 1,5 тысячи. В январе-октябре 2020 года в регионе родилось 16 604 ребенка, что на 1375 меньше, чем за тот же период прошлого года, говорится в исследовании Еремина.
Снижение рождаемости в 2020 году в Алтайском крае напрямую с пандемией не связано, убежден ученый. Учитывая период появления коронавируса в крае, а также девятимесячный срок вынашивания ребенка, пандемия сможет оказать влияние на рождаемость лишь в 2021 году, считает Еремин. По его прогнозу, в декабре 2020-го на свет появится примерно 1700 человек, а по итогам года – впервые за всю постсоветскую историю – менее 20 тысяч детей. Это абсолютный антирекорд. Но 2021 год может оказаться еще хуже, предполагает эксперт.
За девять месяцев 2020 года в Алтайском крае появилось на свет 14 958 младенцев. Это на 7,5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Хуже ситуация в Сибири только в Омской области – там рождаемость упала на 8,6 %. Единственным регионом СФО, где был отмечен рост числа новорожденных, стала Тыва (+4%).
Комментарии
Витёк - лучший!
при чем здесь 90е годы?
просто нет денег у населения
даже мат капитал никого не привлекает
Да и медицину поставили в удобную позу для логарифмирования.
По всей стране такое.
А война и идет, воры и жулики против населения, они побеждают...
как хорошо устроились. чуть что - так сразу это ковид во всем виноват.
Богданыч и Витек - лучшие губеры в РФ
хомячки продолжайте голосовать за ЕдРо
Закат белой расы
Опять старые песни о главном - демографическая яма. Хоть бы что-то новое придумали
Если край не нужен выбросите его
Если нужен, аннексируйте
как говорили классики:"семья это экономическая ячейка общества"
какова экономика в стране - такие и семьи
и как следствие - такая и рождаемость
...
и зачем рождаемость когда есть патриотизмЪ )))
А зачем оно нужно это население? Работы нет. Дальше планируется масштабная роботизация. Уже сейчас, например, на кассах в Марии ра можно обслужиться без кассира.
Так что миллионов 20 на всю Россию хватит населения. Воевать тоже много народу не надо. Кнопку нажал в ядерном чемоданчике и каюк планете
ахаха в вк барнаул22 под этой новостью ограничили коменты, а то из народа полилось ...)))
а налоги с кого драть?
лес повырубят, газ повысосут
с чего яхты с самолетами покупать?
Перспективы в крае нет! Предприятия все обанкротили-закрыли, работы нет, денег нет. Молодым вообще уезжать отсюда нужно, хотя бы в Новосибирск
Рожать с таким отношением власти, это не дальновидно.
25.12.2020 10:55
- гость -
хомячки продолжайте голосовать за ЕдРо
Хомячки с уточками в школу ходят
Мой прогноз про Барнаул - агрогород будущего сбывается. Уверен, через 50 лет так и будет. К тому времени в крае будет 1.3-1.5 млн чел, из которых в Барнауле будут жить 0.9-1.1 млн. Количество районов в крае уменьшат в 5-7 раз, многие райцентры - вообще исчезнут с карты или станут просто посёлками. 90% всех сельхоз работ в крае будут выполнять вахтовым методом. как сейчас на севере люди работают так и у нас будут. С мая по сентябрь - в Топчиху хлеб выращивать и жить во временных летних домиках, в остальное время - в Сургут на север водителем грузовика или экскаватора. Такой бизнес-план будет у новых сельских жителей. Но прописка останется в Барнауле, дети тут. А дома когда жить - в НГ например. Вот и сейчас канун НГ, и Барнаул снова стал миллионником
Несчастливый край
- гость -
Опять старые песни о главном - демографическая яма. Хоть бы что-то новое придумали
Про Америку забыли? Она во всем виновата.
Все это последствия войны 1812 года и 1941, тяжелое наследство досталось нынешним руководителям, давайте сплотимся вокруг них, коней на переправе не меняют, не будем тыкать им нож в спины
Исправить ситуацию способна только массовая вакцинация населения".
Да, 500 доз уже ждут вас!
просто нет денег у населения
даже мат капитал никого не привлекает
Вот кого-то и привлекает, как единственный способ заработка.
банановая республика какая-то.. раньше шуты придворные работали за миску еды, теперь все наоборот
Начиная с 2014 года , идёт ежедневное зомбирование населения страны .Пять лет нам дули в уши про Украину .Сейчас уже целый год про Ковид 19 .Все болезни от нервов ...
25.12.2020 11:25
- гость -
ахаха в вк барнаул22 под этой новостью ограничили коменты
Там в любых темах ограничивают, потому что в ВК надо платить за "без ограничений".
25.12.2020 12:01
LIPTON2691
- гость -
Опять старые песни о главном - демографическая яма. Хоть бы что-то
И что не так? Посчитай, родившихся в 90-х годах и сколько им сейчас.
Ну и где ЕдPосы? Почему не машут флагами, что мол, благодаря нашей партии всё это стало возможным, но вот если бы нам по-настоящему развернуться, то мы еще и не так могём... Всего-то надо закон принять о пожизненном депутатстве и о гарантиях семьям депутатов.
Или, как всегда, это зарубежнофинансированнаялиберастня насильно заставляет людей уезжать из этого богатого и процветающего края?
Да мы ж, всё знали, успокойтесь, разрушайте страну дальше - хватит не только вам, но и будущим депутатам хватит - детям вашим и внукам.
Это Обама, гад, все карты спутал. И это всё задумал Черчиль в 18 году...
что-бы статистика по больным и умерших пенсионеров не была такой ужасной , нужно немедленно поднять пенсионный возраст лет до 80 на первое время.