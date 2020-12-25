В 2020 году Алтайский край поставит антирекорд по числу рождения детей. А через 15 лет население региона сократится на 200 тысяч человек. И это при том, что за последние 30 лет край уже потерял 350 тысяч жителей. Об этом говорили 23 декабря на заседании Общественной палаты. Алтайский край находится в демографической яме, и власти открыто признают, что изменить ситуацию в ближайшие годы не получится.

Ковид убивает пенсионеров

Пандемия коронавируса повлияла на демографическую ситуацию в Алтайском крае в худшую сторону. Об этом свидетельствуют официальные цифры Росстата. На это же указал на заседании Общественной палаты министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

При этом, по его словам, за девять месяцев 2020 года в Алтайском крае умерло меньше людей, чем за аналогичный период 2019. Но в сентябре пришла вторая волна ковида, и показатели смертности за октябрь и за ноябрь резко выросли.

В декабре ситуация вряд ли улучшится, считает министр: "Скорее всего, избыточная смертность будет зафиксирована и в декабре".

Дмитрий Попов отмечает, что больше всего летальных исходов осенью зарегистрировано среди возрастных пациентов, тех, кто старше 60 лет. Это связано с большим количеством хронических заболеваний у пожилых. При заражении ковидом во многих случаях это приводило к смерти.

По данным Алтайкрайстата, за 10 месяцев 2020 года в регионе умерло 28 912 человек, тогда как за такой же период 2019-го было зафиксировано 27 573 летальных исхода (меньше на 1339 человек). Естественная убыль населения (разница между рожденными и умершими, – прим. редакции) с января по октябрь составила 12 308 человек – почти на три тысячи жителей больше, чем в январе-октябре 2019 года.

Данные Росстата показывают, что убыль населения за 2020 год в крае превосходит аналогичные показатели большинства сибирских регионов.

Жители Алтайского края умирают не только от коронавируса. По-прежнему большая часть смертей приходится на заболевания органов дыхания (1520 случаев за январь-октябрь 2020 года), а также системы кровообращения (12 879 эпизодов). Гибнут жители также от новообразований (4462 эпизода), травм, отравлений и других внешних воздействий (1864 случая), сообщил на заседании ОПАК главврач Федерального центра травматологии Владимир Пелеганчук.

Рекордные потери со времен войны

Число смертей за 11 месяцев 2020 года в Алтайском крае уже превысило показатель всего 2019 года. Но итоговая цифра может стать рекордной с 2015 года, прогнозирует доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС Алексей Еремин в статье "Влияние COVID-19 на число рождений и смертей в Алтайском крае".

Исследование ученого подтверждает слова министра здравоохранения: количество умерших за I полугодие 2020-го в Алтайском крае было минимальным по сравнению с другими годами: 15,7 тысячи человек (например, в 2019-м – 16,8 тысячи, антирекорд был в 2006 году – 20,2 тысячи).

В июле количество смертей в Алтайском крае резко выросло по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с июлем 2019-го. В сентябре ситуация повторилась: количество умерших в первый месяц осени превысило три тысячи. Такого не было с 2006 года, указывает Еремин.

В октябре и ноябре 2020-го в Алтайском крае скончалось так много людей, как никогда ранее. Возможно, это рекордный показатель со времен 1940-х годов, полагает ученый.

В октябре зарегистрированное количество умерших в крае превысило 4,6 тысячи человек (рост к октябрю 2019 года на 62%), а в ноябре приблизилось к 4,8 тысячи (+85%).

Еремин предполагает, что в декабре смертность вновь поставит рекорд. По расчетам эксперта, из жизни уйдут 4500-5000 человек. В таком случае число смертей за год в крае может составить около 38-39 тысяч, то есть вернется к уровню середины 2000-х годов.

"Может произойти откат на пятнадцать лет назад, – делает вывод ученый. – Исправить ситуацию способна только массовая вакцинация населения".

Естественная убыль населения в Алтайском крае по итогам всего 2020 года будет зафиксирована на уровне 18-19 тысяч человек, что станет рекордным значением за весь послевоенный период: максимальные показатели убыли до этого отмечались в 1995 и 2005 годах – 16 213 и 16 176 человек соответственно.

Некому рожать

Но главная причина демографической ямы, в которой оказался Алтайский край, – численность женщин репродуктивного возраста (с 18 до 45 лет) снизилась. Некоторые специалисты это связывают с демографическим провалом 90-х годов. В 2021 году к этому может добавиться еще и тенденция сокращения рождаемости из-за COVID-19 и связанным с пандемией социально-экономическим кризисом (падение доходов, рост безработицы, ухудшение здоровья и т. д.), считает доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС.

Ученый указывает, что с 2005 года до 2012-го статистика в Алтайском крае была обнадеживающей: число умерших сокращалось, а число новорожденных – росло. Однако после 2012 года рождаемость стала снижаться быстрыми темпами.

С 2012 года в крае ускоряются процессы по депопуляции, то есть численность населения начинает уменьшаться еще большими темпами, чем раньше.

В 2019 году ни в один месяц число новорожденных в Алтайском крае не достигало двух тысяч, а в 2020 году – не приближалось к отметке 1,5 тысячи. В январе-октябре 2020 года в регионе родилось 16 604 ребенка, что на 1375 меньше, чем за тот же период прошлого года, говорится в исследовании Еремина.

Снижение рождаемости в 2020 году в Алтайском крае напрямую с пандемией не связано, убежден ученый. Учитывая период появления коронавируса в крае, а также девятимесячный срок вынашивания ребенка, пандемия сможет оказать влияние на рождаемость лишь в 2021 году, считает Еремин. По его прогнозу, в декабре 2020-го на свет появится примерно 1700 человек, а по итогам года – впервые за всю постсоветскую историю – менее 20 тысяч детей. Это абсолютный антирекорд. Но 2021 год может оказаться еще хуже, предполагает эксперт.

За девять месяцев 2020 года в Алтайском крае появилось на свет 14 958 младенцев. Это на 7,5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Хуже ситуация в Сибири только в Омской области – там рождаемость упала на 8,6 %. Единственным регионом СФО, где был отмечен рост числа новорожденных, стала Тыва (+4%).