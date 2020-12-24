Барнаульцев попросили не выкидывать в мусорные контейнеры горячую золу

Случаи возгорания мусорных баков участились в Барнауле и ближайших поселках. Чаще всего причиной этого становится неостывшая зола, которую выбрасывают местные жители.

Как сообщает пресс-служба мэрии, непогашенная зола приводит в негодность дорогостоящие мусорные контейнеры, выводит из строя спецтехнику, а также нередко становится причиной пожаров на полигонах. Чтобы этого не допустить, перед выбрасыванием золу следует заливать водой или упаковывать.

В случае ущерба бакам их собственники, в числе которых органы местного самоуправления, могут обратиться в полицию для привлечения к ответственности виновных в порче имущества. Кроме того, есть целый перечень отходов, которые запрещено выбрасывать в контейнеры.

"Это горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы. При несоблюдении этих правил соответствующие протоколы на нарушителей могут составлять инспекторы Минприроды", – предупреждают в горадминистрации.

Как уже писал amic.ru, с июля 2021 года в Алтайском крае введут новые нормативы по обращению с мусором. Он будет единым для жителей региона независимо от места проживания, однако будет отличаться для жильцов частных и многоквартирных домов.