Еще один мутировавший штамм коронавируса нашли в Нигерии

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний при Африканском союзе сообщил о возможном появлении в Нигерии нового варианта коронавируса. На данный момент специалисты продолжают его изучение.

"Похоже, это другой штамм, не такой, как в Великобритании и ЮАР. Но повторюсь, это основано на двух или трех генетических последовательностях. Нам нужно расширить его изучение в Нигерии", – сказал глава африканского центра Джон Нкенгасонг на брифинге, который транслировался в официальном Twitter организации.

При этом пока отсутствуют доказательства, что данный тип распространяется также быстро, как мутировавший вариант коронавируса в Великобритании.

Напомним, что в середине декабря ученые выявили в Великобритании новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее прежнего. На данный момент около 20 государств, в том числе и Россия, прекратили авиасообщение с королевством.