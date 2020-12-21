Новый штамм коронавируса. Что о нем известно и почему его считают опасным?

Ученые выявили новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее прежнего. Мутацию обнаружили в Великобритании. Власти этой страны закрыли магазины, спортзалы, парикмахерские и сказали людям сидеть дома. Около 20 государств прекратили авиасообщение с королевством, а ученые пытаются определить, с чем же они на самом деле имеют дело. Что известно о новом штамме коронавируса к этому часу – читайте в материале amic.ru.
В середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2.
Первые случаи заражения выявили в сентябре (тогда их было немного), но широко распространяться он начал в ноябре, говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии. К середине декабря, как пишет ТАСС, на юге Англии обнаружили более тысячи случаев заражения мутировавшим коронавирусом. И их число продолжает расти.
20 декабря правительство Великобритании заявило, что в стране выявили рекордные 35,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. И этот рост заболеваемости COVID-19, как пишет ТАСС, в королевстве связали с выявлением нового, мутировавшего варианта.
"Данный штамм коронавируса – огромная проблема. <…> Это смертельная инфекция, которую нам нужно было держать под контролем, однако новая мутация COVID-19 усложнила задачу", – приводит слова Хэнкока РИА Новости.
Поэтому в юго-восточных регионах страны и Лондоне ввели локдаун. Там начал действовать четвертый уровень ограничений. А это значит, что все магазины (за исключением тех, которые продают товары первой необходимости), спортзалы, парикмахерские и другие заведения закрыты. Людям рекомендуют не покидать дома и не встречаться с другими семьями на Рождество. Жители Лондона массово решили покинуть город до введения жестких мер, из-за чего создали пробки на дорогах и вызвали столпотворение на вокзалах.
Новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее известных штаммов, сообщили в британском Минздраве. Он легче передается от человека к человеку и, по предварительным данным, на 70% более заразен, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон на экстренной пресс-конференции 19 декабря.
Представитель ВОЗ Дэвид Набарро в эфире телеканала Sky News сказал, что эта мутация коронавируса не представляет большей опасности для человека. Кроме того, британские специалисты пока не нашли подтверждений тому, что новый штамм приводит к высокой смертности или переносится тяжелее (но сейчас проводятся срочные исследования). И пока неизвестно, насколько эффективна против этого штамма вакцина. Но, как считает министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, на вакцину мутации коронавируса не влияют. Об этом он сказал в эфире телекомпании ZDF.
Ошибаетесь. Мутировавший вариант коронавируса уже обнаружили в Дании, Нидерландах, Австралии. Там пока выявили единичные случаи заражения. И до сих пор непонятно: возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен туда извне.
Во всяком случае, в Европейском региональном бюро ВОЗ объявили, что страны Европы должны усилить ограничительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса.
Около 20 страны мира решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Британией после того, как там был выявлен более заразный штамм коронавируса. Речь идет об Италии, Германии, Болгарии, Ирландии, Литве, Латвии, Австрии, Аргентине, Хорватии, Эстонии, Финляндии и других странах. Есть страны, которые приняли решение отправлять на карантин приезжих из Великобритании – это Кипр, Греция, Чехия.
Наша страна пока не объявляла о приостановке полетов в Великобританию. Представитель авиакомпании "Аэрофлот" сказал РБК, что перевозчик пока не принимал решения о приостановке авиасообщения с этой страной.
Однако, как отметил в интервью Ura.ru доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский, если этот новый штамм вируса является таким заразным, как о нем говорят, то властям необходимо задуматься о закрытии границ с этим государством. Иначе этот вирус может попасть к нам. И потому его можно считать потенциально опасным для России.
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Комментарии
А у нас найден главный виновник распространения коронавируса
Комитет по здравоохранению Петербурга назвал рейтинг отраслей, которые являются главными рассадниками коронавирусной инфекции.
На первом месте стоят «детские и учебные коллективы». Они являются мощным источником распространения заболеваний, причем не только COVID-19, но и других ОРВИ.
На втором месте «отрасли, которые отвечают за культурно-массовые мероприятия».
пока у нас раскачаются, будет поздно
21.12.2020 14:31
almas
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Предыдущая аватарка была интереснее)))
По сабжу.
Что-то опять до меня не доходит.
Как это школа и детсад стали рассадником Ковидлы?
Дети же им не болеют.
Другие ОРВИ - согласен.
И тут, кстати, слушок пошел.
Сегодня на очередном пленуме наш Губер решил закрыть всёився с 28.12 по 17.01.
Якобы завтра это оформят в указ.
21.12.2020 15:17
Z
Что-то опять до меня не доходит.
Как это школа и детсад стали рассадником Ковидлы?
Дети же им не болеют.
Другие ОРВИ - согласен.
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Откуда вы вообще берете, что дети не болеют коронавирусом? Дети тоже болеют коронавирусом. Но большинство детей болеют в лёгкой форме. Зато домой приносят эту заразу своим родителям и бабушкам/дедушкам.
И трёхлетняя дочь друзей переболела коронавирусом, и восьмилетний племянник. Оба в лёгкой форме (кашель, потеря обоняния, температура до 37.5). Зато их родители переболели посильнее, с высокой температурой, сильной слабостью, у одного осложнение в виде пневмонии.
Откуда вы вообще берете, что дети не болеют коронавирусом?
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То, что сказали по телевизору, сомнений у некоторых не вызывает.
21.12.2020
Центр Гамалеи и британская AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве по COVID-19.
Дети способны неделями заражать окружающих коронавирусом, сами при этом не имея симптомов, предупреждают врачи из Национальной детской больницы США. К такому выводу они пришли, изучив случаи заболевания детей в Южной Корее. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Pediatrics.
Исследователи отобрали 91 случай коронавирусной инфекции у детей в 22 больницах Южной Кореи.
«В отличие от американской системы здравоохранения, в Южной Корее те, у кого тест на COVID-19 положительный, остаются в больнице до тех пор, пока не избавятся от инфекции, даже если у них нет симптомов», — объясняет педиатр Роберта Дебиаси, ведущий автор исследования.
У 22% детей симптомы так и не появились, 20% попали в больницу без симптомов, но те появились позже, и у 58% симптомы были уже при поступлении в больницу. Врачи брали у них анализ на коронавирус примерно раз в три дня — это позволяло отслеживать, как организм избавляется от инфекции.
Сами симптомы у детей сохранялись на протяжении разного времени — от трех дней до почти трех недель. Однако независимо от наличия и выраженности симптомов, дети долгое время оставались заразными.
Большинство оставались источниками инфекции в течение примерно двух с половиной недель. Но около половины детей с симптомами и примерно 1/5 часть бессимптомных были заразны и по истечении трех недель.
Исследователи сделали несколько важных выводов. Во-первых, у детей часто, как минимум в 20% случаев, не проявляют никаких симптомов. Во-вторых, хотя считается, что дети переносят коронавирусную инфекцию легко, симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких недель. И, что самое важное, дети остаются заразными до трех недель, даже если у них нет никаких симптомов болезни, что делает их потенциальными переносчиками болезни.
прямо сценарий для голливудского фильма-апокалипсиса - дети против взрослых! только добавить заразности и смертности у последних до чумных средневековых 70%... как показали все войны - чужих детей взрослые не жалеют, к сожалению!
15:17 Z
Вам уже другие ответили на ваш вопрос о детях.
А есть и такое мнение, что дети бессимптомно распространяют ковид по три-четыре недели и не болеют благодаря тому, что у них в организме много стволовых клеток. Это позволяет им быстро регенерировать слизистую и лёгочную ткань, уничтожаемую коронавирусом, который находится в их организме. Но ещё неизвестно, сколько эти дети проживут, израсходовав запас своих стволовых клеток в раннем возрасте…вот такая "радость" от якобы не болеют..