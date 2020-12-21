Новый штамм коронавируса. Что о нем известно и почему его считают опасным?

Что произошло?

В середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2.

Первые случаи заражения выявили в сентябре (тогда их было немного), но широко распространяться он начал в ноябре, говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии. К середине декабря, как пишет ТАСС, на юге Англии обнаружили более тысячи случаев заражения мутировавшим коронавирусом. И их число продолжает расти.

20 декабря правительство Великобритании заявило, что в стране выявили рекордные 35,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. И этот рост заболеваемости COVID-19, как пишет ТАСС, в королевстве связали с выявлением нового, мутировавшего варианта.

"Данный штамм коронавируса – огромная проблема. <…> Это смертельная инфекция, которую нам нужно было держать под контролем, однако новая мутация COVID-19 усложнила задачу", – приводит слова Хэнкока РИА Новости.

Поэтому в юго-восточных регионах страны и Лондоне ввели локдаун. Там начал действовать четвертый уровень ограничений. А это значит, что все магазины (за исключением тех, которые продают товары первой необходимости), спортзалы, парикмахерские и другие заведения закрыты. Людям рекомендуют не покидать дома и не встречаться с другими семьями на Рождество. Жители Лондона массово решили покинуть город до введения жестких мер, из-за чего создали пробки на дорогах и вызвали столпотворение на вокзалах.