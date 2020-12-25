Пожарные спасли двух человек из пожара в алтайском селе

Серьезный пожар произошел в поселке Степное Озеро. На место происшествия прибыли три пожарных расчета, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"В доме проживало пять человек, семья с тремя детьми. Находившимся на тот момент в доме людям наши сотрудники помогли выйти на свежий воздух. Горело на кухне, отделка и потолок, а рядом находился газовый баллон. Пожарные, в том числе звено газодымозащитной службы, предотвратили угрозу взрыва, благодаря их своевременным действиям пожар не получил масштабного развития", – рассказал начальник 12-го отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю Олег Бутко.

На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось полчаса.

Ранее amic.ru писал о том, что пожар произошел в отеле на курорте Манжерок. Отдыхающие смогли эвакуироваться самостоятельно.