Зеленский заявил, что готов созвониться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал созвониться с Владимиром Путиным в случае задержки встречи "в нормандском формате". Об этом пишет ТАСС.

"Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", — говорится в сообщении.

Он также признал, что обычно не звонит российскому лидеру, так как для этого "нет повода".

Ранее amic.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский вылечился от коронавируса. По его словам, тест на COVID-19 показал отрицательный результат.