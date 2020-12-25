Зеленский заявил, что готов созвониться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал созвониться с Владимиром Путиным в случае задержки встречи "в нормандском формате". Об этом пишет ТАСС.
"Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", — говорится в сообщении.
Он также признал, что обычно не звонит российскому лидеру, так как для этого "нет повода".
Ранее amic.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский вылечился от коронавируса. По его словам, тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
Комментарии
Зеленского очевидно в школе хулиганы не били и он так и не понял, что переговоры с хулиганами - пустая трата времени. Они только язык силы понимают.
Хулиганы и бандиты...Надо Зеленскому срочно создать гиперзвуковые ракеты и запустить на околоземную орбиты штуки четыре военных спутника,на крайняк три.И вот тогда уж отчитать в телефонном разговоре этого хулигана Путина.