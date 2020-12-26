Деньги за подписку. Сразу три жительницы Бийска повелись на новую уловку мошенников

Сразу три жительницы Бийска стали жертвами мошенников за прошедшие сутки. Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, злоумышленники действовали по новой схеме отъема денег.

По данным полиции, девушки 1998, 2001 и 2002 годов рождения увидели в соцсети профиль человека, который предлагал заработок за подписку. Владелец страницы уверял, что при переводе ему некой суммы деньги вернутся в двойном размере.

"Желая увеличить свои сбережения, одна женщина перевела незнакомцу 500 рублей, вторая — 1500, третья — 3000. Каково же было их удивление, когда действительно им пришел бонус в виде удвоенной суммы. На этом потерпевшие не остановились и стали перечислять снова и снова. Но, когда переводы достигли 10 000 рублей, выплаты приходить перестали", — рассказали в ведомстве.

После этого девушки поняли, что связались с мошенником и обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".