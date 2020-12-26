Мэр Барнаула проконтролировал ход работ по устранению коммунальных аварий

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

Мэр Барнаула Вячеслав Франк побывал на месте ведения работ по устранению коммунальных аварий. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, что сегодня утром в краевой столице произошли сразу две коммунальные аварии: на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой, а также на улице Горно-Алтайской. Во втором случае без отопления остались 10 частных домов.

На местах аварий работают специалисты БТСК. Как отметил начальник Барнаульских тепловых сетей Александр Гросс, сил и средств для их устранения достаточно.

Кроме того, Вячеслав Франк посетил пункт временного размещения на случай чрезвычайных ситуаций и крупных коммунальных аварий, размещенный на Тимуровской, 23. Добавим, что с 26 декабря в краевой столице действует режим повышенной готовности из-за морозов.