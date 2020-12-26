Более 150 млн рублей потратили на модернизацию пищеблоков в школах Алтайского края

В 2020 году на модернизацию школьных пищеблоков в Алтайском крае выделили более 150 млн рублей. Новое оборудование, необходимое в том числе для организации бесплатного горячего питания, установили в 795 объектах.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки, в общей сложности на эти цели закупили порядка семи тысяч единиц технологического, холодильного и нейтрального оборудования. Кроме того, приобрели электрические плиты, холодильные, жарочные и расстоечные шкафы, конвекционные печи, тестомесы, картофелеочистительные и овощерезательные машины, пищеварочные котлы, электромясорубки, водонагреватели, моечные ванны, производственные столы, вытяжные зонты, а также пароконвектоматы и емкости к ним.

Теперь пищеблоки находятся в соответствующем санитарным правилам и нормам состоянии. Дальнейшее переоборудование при этом продолжат и в 2021 году.

Напомним, что на реализацию проекта по бесплатному горячему питанию в школах Алтайского края в следующем году выделят около 1,2 млрд рублей. При этом стоимость одноразового питания вырастет.