Путин поблагодарил Виктора Томенко за вклад в развитие Госсовета

Президент России Владимир Путин выразил благодарность губернатору Алтайского края Виктору Томенко за вклад в становление и развитие Государственного совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

"Уважаемый Виктор Петрович! Благодарю Вас за большой вклад в становление и развитие Государственного Совета Российской Федерации", – говорится в благодарственном письме.

Напомним, что 21 декабря Владимир Путин включил Виктора Томенко в состав президиума Госсовета. Также алтайский губернатор продолжит возглавлять комиссию Госсовета по направлению "Сельское хозяйство".