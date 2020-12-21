Виктор Томенко вошел в состав Госсовета

Президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета. В него вошли главы регионов, парламентарии, чиновники и представители общественных организаций.
"<…> Утвердить прилагаемый состав Государственного совета Российской Федерации", — сказано в указе, принятом в соответствии с новым законом о Госсовете.
Пост председателя занимает сам президент, пишет ТАСС.
Госсовет — конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.
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