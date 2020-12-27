Алтайский край вошел в топ-5 по недовольству антиковидной работой властей

Алтайский край занял третье место среди российских регионов, жители которых чаще всего возмущались неудачной антиковидной работой властей. Об этом пишет Forbes со ссылкой на результаты исследования Media Research Family, в котором аналитики изучили 40 тысяч сообщений в соцсетях, опубликованных жителями разных регионов страны.

Так, рейтинг возглавили Мурманская и Челябинская области – в этих регионах негатив по отношению к действиям властей содержали 42% сообщений пользователей. Второе место – за Красноярским краем с результатом 40%.

А вот третью строчку разделили сразу три региона: Алтайский и Краснодарский края, а также Калининградская область, где уровень недовольства в интернете составил по 38%.

Уточняется, что жители Алтайского края чаще всего выражали недоверие к российской программе вакцинации и выдаче бесплатных лекарств ковидным больным. Помимо этого, всплеск возмущений вызывали решения властей о дополнительных ограничениях.

В целом же россияне были недовольны непоследовательностью антиковидных ограничений, бюрократическими трудностями при исполнении московских распоряжений и неразумными расходами бюджетов – например, на новогодние украшения улиц при действующем запрете массовых мероприятий.