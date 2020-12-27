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Алтайский край вошел в топ-5 по недовольству антиковидной работой властей

, ИА "Амител"
38% сообщений в соцсетях имели негативное содержание
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край занял третье место среди российских регионов, жители которых чаще всего возмущались неудачной антиковидной работой властей. Об этом пишет Forbes со ссылкой на результаты исследования Media Research Family, в котором аналитики изучили 40 тысяч сообщений в соцсетях, опубликованных жителями разных регионов страны.

Так, рейтинг возглавили Мурманская и Челябинская области – в этих регионах негатив по отношению к действиям властей содержали 42% сообщений пользователей. Второе место – за Красноярским краем с результатом 40%.

А вот третью строчку разделили сразу три региона: Алтайский и Краснодарский края, а также Калининградская область, где уровень недовольства в интернете составил по 38%.

Уточняется, что жители Алтайского края чаще всего выражали недоверие к российской программе вакцинации и выдаче бесплатных лекарств ковидным больным. Помимо этого, всплеск возмущений вызывали решения властей о дополнительных ограничениях.

В целом же россияне были недовольны непоследовательностью антиковидных ограничений, бюрократическими трудностями при исполнении московских распоряжений и неразумными расходами бюджетов – например, на новогодние украшения улиц при действующем запрете массовых мероприятий.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

27.12.2020 08:51
Медведь-шатун

А грамоту несмнняемый варягу за что тогда дал!, нород неблагодарный ничего не понимает в целях и задачах.....

27.12.2020 08:51
Медведь-шатун

А грамоту несмнняемый варягу за что тогда дал!, нород неблагодарный ничего не понимает в целях и задачах.....

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