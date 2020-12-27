Куда звонить алтайским водителям, если морозы застали врасплох

В Алтайском крае 27 декабря сохраняются аномальные морозы. И если днем столбики термометров могут показывать до -30 градусов, то в ночное и утреннее время температура опускается ниже -40, а местами приближается к -50.

В такое время лучше отказаться от загородных поездок. Тем же, кто все-таки на свой страх и риск выехал за пределы населенного пункта во время мороза, следует помнить номера телефонов, по которым можно позвонить в случае возникновения опасной для жизни ситуации.

Вот контакты дежурных региональных диспетчерских служб:

КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

ГУ МЧС: (3852) 20-26-10;

УГИБДД: (3852) 39-35-86.