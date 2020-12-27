В Барнауле потушили пожар в пятиэтажке. Видео

Вещи в подвале многоквартирного дома в Барнауле загорелись 27 декабря. Как пишет паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте", пожар произошел в пятиэтажке на улице Георгиева, 2.

К тушению привлекли пять единиц техники и 17 человек личного состава. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилые помещения.

Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Никто не пострадал.

Ранее amic.ru писал, что 23 декабря в одном из отелей на курорте Манжерок произошел пожар. Погибших и пострадавших нет.