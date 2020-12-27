Жители Барнаула в -35 градусов вышли на пикет против ЦОС

Родители барнаульских школьников провели в Барнауле пикет против цифровой образовательной среды (ЦОС). Кадры с мероприятия, которое прошло рядом с кинотеатром "Мир", разместили в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Собравшихся объединила идея, что дети должны иметь личный контакт с учителем, чтобы хорошо усваивать материал.
Они называют введение ЦОС "экспериментом над детьми", который, по их оценке, негативно скажется на качестве получаемого учениками образования.
Власти удивляются такой реакции и уверяют, что ЦОС – это благо, благодаря которому школы получат новые компьютеры, а дети – удобную онлайн-платформу для обучения.
Ранее корреспондент amic.ru выяснил, чего боятся барнаульские родители, что вообще представляет собой ЦОС и грозит ли нам вечная дистанционка.
Комментарии
А сейчас дети где учатся? Тогда против чего эти бедные женщины в мороз бастуют? Может против своей неудовлетворенности? Неужели это лучше, чем время с детьми повести, подарки подготовить родным?
На мам то не похожи.
Люди задумайтесь , почитайте образование 2030 и детство 2030. Там весь цинизм вырастить рабов, а не личность. Бионосителей запчастей для олигархов, обслуги. Вся цифровизация делается в стране по документу всемирного банка, раздел цифровизация РФ.
Что ж, таких "активисток" остается только пожалеть.... И их детей тоже.
Это же надо, в такой мороз выйти на улицу, лучше
бы детьми занимались...
Что ж, таких "активисток" остается только пожалеть.... И их детей тоже.
За что пожалеть? захотели -вышли, выразили свое мнение. Холодно только, с погодой не повезло
27.12.2020 17:53
Гость
А Вы давно со своими детьми книжки читали или видели, как это делают другие? К кому не зайди - или ящик включен, или планшет в руках, и хорошо ещё, если "Маша...", а то западное фуфло или стрелялки. Так может быть, прежде чем 2030 критиковать, на себя в зеркало посмотреть, перестать лениться или обихаживать себя любимых и почитать с детьми хорошие советские детские книги, и объяснить им "что такое хорошо"...
"Бионосителей запчастей"... Браток, у тебя крышу сорвало?.. А может ты на них работаешь.. здесь..
А что не до мороза? Повысить рейтинг?.. Унылая участь детей их..
Тут уже ничто не поможет.
В выходной от детей из дома сбежали, а в будни детей в школу не знают каким способом отправить. Ну временно же это, что не понятно, для здоровья ближних же все делается
Три тупые курицы переживают, что их тупые дети станут еще тупее.