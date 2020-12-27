Жители Барнаула в -35 градусов вышли на пикет против ЦОС

Родители барнаульских школьников провели в Барнауле пикет против цифровой образовательной среды (ЦОС). Кадры с мероприятия, которое прошло рядом с кинотеатром "Мир", разместили в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Собравшихся объединила идея, что дети должны иметь личный контакт с учителем, чтобы хорошо усваивать материал.

Они называют введение ЦОС "экспериментом над детьми", который, по их оценке, негативно скажется на качестве получаемого учениками образования.

Власти удивляются такой реакции и уверяют, что ЦОС – это благо, благодаря которому школы получат новые компьютеры, а дети – удобную онлайн-платформу для обучения.

Ранее корреспондент amic.ru выяснил, чего боятся барнаульские родители, что вообще представляет собой ЦОС и грозит ли нам вечная дистанционка.