Лобовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Бийск

Фото: "Инцидент Барнаул"
Серьезная авария случилась 27 декабря на трассе Барнаул – Бийск. Фотографии с места происшествия опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что у легковушки серьезно повреждена передняя часть, а внедорожник от удара унесло в кювет.
Судя по характеру повреждений, автомобили столкнулись лоб в лоб. На месте аварии работают спасатели и полицейские. О пострадавших ничего неизвестно.
Ранее amic.ru писал, что водитель управления делами правительства Алтайского края 22 декабря насмерть сбил женщину во время рабочей поездки. ДТП произошло неподалеку от поселка Сибирская Долина.
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