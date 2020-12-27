Алтайский спортсмен выступит на первом чемпионате Европы в 2021-м

Алтайский конькобежец выступит на первых международных соревнованиях в 2021 году. Об этом сообщают в Союзе конькобежцев России.

Барнаулец Виктор Муштаков попал в состав сборной России на январские этапы Кубка мира, а также на чемпионат Европы. Он пройдет 16-17 января в Херенвене (Нидерланды).

Оба этапа Кубка мира состоятся там же 22-34 и 29-31 января. Помимо барнаульца, в составе российской сборной 11 спортсменов: пять мужчин и шесть женщин.

Напомним, что Виктор Муштаков – действующий чемпион России на дистанции 1000 метров. На том же турнире ему удалось завоевать серебро на 500-метровке.