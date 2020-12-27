В Москве мужчина пытался сломать банкомат и умер

В Москве мужчина умер во время задержания сотрудниками полиции. Инцидент произошел на станции метро "Щукинская".

Он пытался сломать банкомат, что привлекло внимание правоохранителей. Во время задержания мужчина попытался оказать сопротивление, но неожиданно потерял сознание.

"Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина", – пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

По данному факту проводится проверка. В том числе специалистам предстоит установить причину смерти мужчины.

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