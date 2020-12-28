17 рыбаков с затонувшего в Баренцевом море рыболовного судна считаются погибшими

17 членов экипажа судна "Онега", которое затонуло в Баренцевом море 28 декабря, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
По данным "Интерфакса", трагедия произошла во время сильного шторма, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, однако никто не успел воспользоваться плавсредствами, и людей "буквально смыло с палубы в море".
На помощь утопающим пришли другие рыболовецкие суда, но им удалось поднять на борт живыми лишь двух членов экипажа.
"Капитана среди них нет. Об остальных членах команды им неизвестно", – сообщил изданию источник.
На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.
Напомним, что утром 28 декабря судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море. По предварительной информации, корабль затонул из-за обледенения.
Комментарии
Пожадничали. Стопудово.
Жаль трудящихся ребят.
Тут кто кого - или ты рыбу съешь или рыба тебя. Соболезную. Очень тяжелая профессия. Видел в ютубе как они работают
трагедия произошла во время сильного шторма, когда экипаж поднимал сеть с уловом
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А разве можно во время сильного шторма выходить в море для ловли рыбы?
Если руководство сказало надо, то бедным наемным деваться некуда.
28.12.2020 15:18
- гость -
Так было при СССР, когда везде были планы. Сейчас по-другому, оплата с выработки.
Рассчитывали что справятся.Улов поднимали и "вот волна подобная надгробью..."