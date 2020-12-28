17 рыбаков с затонувшего в Баренцевом море рыболовного судна считаются погибшими

17 членов экипажа судна "Онега", которое затонуло в Баренцевом море 28 декабря, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным "Интерфакса", трагедия произошла во время сильного шторма, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, однако никто не успел воспользоваться плавсредствами, и людей "буквально смыло с палубы в море".

На помощь утопающим пришли другие рыболовецкие суда, но им удалось поднять на борт живыми лишь двух членов экипажа.

"Капитана среди них нет. Об остальных членах команды им неизвестно", – сообщил изданию источник.

На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

Напомним, что утром 28 декабря судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море. По предварительной информации, корабль затонул из-за обледенения.