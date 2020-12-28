Почти пять миллионов рублей выделили для центра помощи детям в Рубцовске

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поддержал проект Комплексного центра социального обслуживания населения Рубцовска "Мир новых возможностей". Проект направлен на создание специализированных служб, которые оказывают помощь детям и семьям с детьми, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Сумма гранта составила более 4,9 млн рублей. Реализацию проекта начнут 1 апреля 2021 года и завершат 30 сентября 2022 года. Участие в нем примут 35 детей-инвалидов, в том числе 22 ребенка с тяжелыми нарушениями развития из Рубцовска, Рубцовского и Егорьевского районов.

В комплексный центр приобретут современное реабилитационное оборудование, сообщает официальный сайт Алтайского края.

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