Будь здоров, не кашляй. Какая реабилитация нужна после коронавируса. Инфографика 

Коронавирус – штука очень неприятная. И хотя многие переносят его не тяжелее, чем привычные ОРВИ, а кто-то и вовсе без симптомов, COVID-19 может привести к тяжелым последствиям. И нередко после перенесенной инфекции требуется реабилитация. Кому она показана, какие проблемы решит, а также как именно происходит восстановление, смотрите в инфографике, подготовленной amic.ru совместно с многопрофильным центром медицинской реабилитации "Территория здоровья", специализирующимся на реабилитации.

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В "Территории здоровья" комплексно подходят к реабилитации. Мультидисциплинарная команда врачей использует физический, медикаментозный, физиотерапевтический и санаторно-курортный подход к восстановлению пациентов.

В многопрофильном медицинском центре удобный график лечения: предусмотрен как круглосуточный стационар, так и амбулаторное посещение поликлиники. Центр оснащен новым уникальным оборудованием, созданы современные комфортные условия проживания. Важной особенностью "Территории здоровья" стало то, что она расположена в сосновом ленточном бору. Это дает возможность проводить занятия на свежем воздухе, такие как скандинавская ходьба и лечебная физкультура, что делает реабилитацию эффективнее.

Если возникли вопросы по реабилитации, звоните: 8-800-506-517 или переходите на сайт.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.