В новогодние праздники медучреждения Алтайского края будут работать в особом режиме

Медицинские учреждения Алтайского края в новогодние праздники будут работать по особому графику, заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов во время аппаратного совещания властей региона.

Как пишет пресс-служба правительства, в праздничные дни медицинские экстренные службы продолжат функционировать в круглосуточном режиме, а последний день года в отдельных больницах станет рабочим.

"31 декабря мы не можем сделать полностью выходным для наших сотрудников в силу того, что уже есть записавшиеся пациенты – у кого больничные листы, у кого выписка лекарственных препаратов. Поэтому индивидуально каждый главный врач организует работу в подведомственном учреждении", – сказал министр.

Во время праздников медучреждения будут работать по усиленному, в сравнении с прошлым годом, графику:

4, 6 и 8 января поликлиники будут работать с 8:00 до 14:00;

в субботние дни, 2 и 9 января, учреждения будут принимать пациентов с 8:00 до 14:00.

Также Минздрав уточняет, что с 1 по 10 января 2021 года кол-центры для приема вызовов об оказании неотложной помощи в поликлиниках работают с 8:00 до 20:00; процедурные и перевязочные кабинеты – с 8:00 до 15:00. Оказание медицинской помощи участковыми врачами и узкими специалистами будет вестись по графику: 2 и 9 января – с 8:00 до 14:00, 4, 6 и 8 января – с 8:00 до 18:00.