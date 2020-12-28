В Барнауле зафиксировали рекордные за последние 100 лет морозы

Показатели минусовой температуры в Барнауле на минувших выходных побили рекорд 1920 года. Также максимальные за последние 50-100 лет значения зафиксировали и в других городах Западной Сибири, рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

"В Новосибирске наши метеостанции отметили 37-41 градус мороза, предыдущие рекорды были побиты на 2-5 градусов. Рекорды были также перекрыты на метеостанциях областных центров Кемерова и Барнаула, там температуры превышали минус 40 градусов. В Томской области самые низкие температуры были зафиксированы в селе Тегульдет – минус 49 градусов. Это рекорды за 50-100 лет", – цитирует его ТАСС.

Напомним, что с 26 декабря по 11 января в Барнауле действует режим повышенной готовности из-за сильных морозов. Кроме того, аналогичный режим ввели и в Бийске – там он продлится до 30 декабря.