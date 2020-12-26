Режим повышенной готовности из-за сильных морозов ввели в Бийске

Мэр Бийска Александр Студеникин подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за сильных морозов. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Уточняется, что режим уже действует и продлится до 30 декабря. В связи с этим все городские службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Отметим, что с сегодняшнего дня соответствующий режим также действует и в Барнауле. Только в отличие от Бийска, в краевом центре он продлится до 11 января 2021 года.

Напомним, что в Алтайском крае сейчас отмечается чрезвычайно холодная погода. По прогнозам синоптиков, к концу декабря понижение температуры может достигать минус 45 градусов.