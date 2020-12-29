Авария заблокировала движение трамваев в Барнауле

Две иномарки столкнулись на трамвайных путях в Барнауле. Авария произошла на улице Советской Армии неподалеку от заправки "Роснефть".
На фотографии очевидца, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", видно, что ДТП произошло на переезде. По словам одного из свидетелей, один из автомобилей в нарушение правил дорожного движения двигался по путям.
На данный момент движение трамваев по улице заблокировано. Информация о подробностях столкновения и наличии пострадавших уточняется.
Напомним, что на прошлой неделе авария на трамвайных путях парализовала движение электротранспорта в районе перекрестка улицы Советской Армии и проспекта Коммунаров.
Комментарии
Судя по планируемой застройки этой улицы 17-и этажечками, далее будет ещё задорней.
Пассажирам трамваев надо хором сделать "физическое внушение" виновнику торжества! А другие водители, посмотрев может задумаются нарушать или нет...
29.12.2020 15:16
АБОРИГЕН
Судя по планируемой застройки этой улицы 17-и этажечками, далее будет ещё задорней.
Судя по планируемой застройкЕ этой улицы семнадцатиэтажечками (одно слово)...