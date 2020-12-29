Авария заблокировала движение трамваев в Барнауле

Две иномарки столкнулись на трамвайных путях в Барнауле. Авария произошла на улице Советской Армии неподалеку от заправки "Роснефть".

На фотографии очевидца, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", видно, что ДТП произошло на переезде. По словам одного из свидетелей, один из автомобилей в нарушение правил дорожного движения двигался по путям.

На данный момент движение трамваев по улице заблокировано. Информация о подробностях столкновения и наличии пострадавших уточняется.

Напомним, что на прошлой неделе авария на трамвайных путях парализовала движение электротранспорта в районе перекрестка улицы Советской Армии и проспекта Коммунаров.