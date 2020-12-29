В России начнут выдавать паспорт вакцинированного от коронавируса

В январе на сайте "Госуслуги" можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

"Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте "Госуслуги" будет доступна возможность получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет", – сказал министр.

Ранее amic.ru писал о том, что с 28 декабря в Барнауле, Бийске и Рубцовске началась запись населения на вакцинацию от коронавируса. Привиться смогут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний.

С собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.