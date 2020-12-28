Запись на вакцинацию против коронавируса началась в Алтайском крае

В трех городах Алтайского края – Барнауле, Бийске и Рубцовске – с 28 декабря началась запись населения на прививки против COVID-19. Об этом amic.ru сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. Сама вакцинация будет попозже, отметили в ведомстве. Из-за наступивших морозов мобильные центры, где планировалось ставить прививки, пока работать не могут. Но прививочные кабинеты в поликлиниках будут работать в новогодние каникулы, отметили в Минздраве. Так, в первой поликлинике г. Барнаула корреспонденту amic.ru сообщили, что ставить прививки начнут 4 января. В 9-й поликлинике записывать были готовы на 30 декабря. С собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, пока население планируется прививать вакциной "Спутник V".

Сейчас записаться на прививку COVID-19 можно:

в Барнауле в поликлиниках № 1 и № 9;

В Бийске в горбольнице № 4;

В Рубцовске в горбольнице № 1.

Привиться смогут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний.

Нельзя ставить вакцину "Спутник V", если у вас повышенная температура тела (больше 37 градусов), имеются симптомы ОРВИ и если вы в течение года перенесли острый коронарный синдром или инсульт. Также придется отказаться от прививки, если у вас есть обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к компонентам препарата, аллергия или были осложнения на предыдущее введение вакцины. Нельзя ставить вакцину от коронавируса беременным женщинам. Также пока не ставят препарат и людям в возрасте старше 60 лет.