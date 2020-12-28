Запись на вакцинацию против коронавируса началась в Алтайском крае

В трех городах Алтайского края – Барнауле, Бийске и Рубцовске – с 28 декабря началась запись населения на прививки против COVID-19. Об этом amic.ru сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. Сама вакцинация будет попозже, отметили в ведомстве. Из-за наступивших морозов мобильные центры, где планировалось ставить прививки, пока работать не могут. Но прививочные кабинеты в поликлиниках будут работать в новогодние каникулы, отметили в Минздраве. Так, в первой поликлинике г. Барнаула корреспонденту amic.ru сообщили, что ставить прививки начнут 4 января. В 9-й поликлинике записывать были готовы на 30 декабря. С собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Напомним, пока население планируется прививать вакциной "Спутник V".
Сейчас записаться на прививку COVID-19 можно:
в Барнауле в поликлиниках № 1 и № 9;
В Бийске в горбольнице № 4;
В Рубцовске в горбольнице № 1.
Привиться смогут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний.
Нельзя ставить вакцину "Спутник V", если у вас повышенная температура тела (больше 37 градусов), имеются симптомы ОРВИ и если вы в течение года перенесли острый коронарный синдром или инсульт. Также придется отказаться от прививки, если у вас есть обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к компонентам препарата, аллергия или были осложнения на предыдущее введение вакцины. Нельзя ставить вакцину от коронавируса беременным женщинам. Также пока не ставят препарат и людям в возрасте старше 60 лет.
Комментарии
Полгода уже пишут, про то что что-то началось.
Реестр....
Может с депутатов начать? Если что-нибудь не так, так их и не жалко...
"Также пока не ставят препарат и людям в возрасте старше 60 лет." - дискриминация по возрасту ! Прошу вмешаться защитников прав народонаселения !
Население (не граждане?) будут колоться только Спутником - выбора не будет?!
Ну и теперича понятно почему Путин не прививается Спутником - ему как бы больше 60 лет?!
28.12.2020 11:27 АХАХААХАХАХА
звонила в ГБ1 Рубцовска, они там вообще не в курсе..
А где записаться то можно? По какому телефону? Где организация процесса? Эффективные менеджеры от крайздрава, где полноценное информирование населения?
Нужно с пакетом документов к 6 утра перейти к поликлинике. Выжить в бою с тремя пенсионерами. Выиграть словесную дуэль в регистратуре. А потом приходишь в назначенное время. Тебе говорят, вас нет в списках, где записывались , туда и идите
Эффективные менеджеры перед Вами отчитываются ?
В январе ждем новости что привилась треть населения края)
Юмор в комментах отпадный.
"Зашкварные" аншлаговцы в гостях у Амика?
С собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС...неужели бесплатно.
Население планируется прививать
началась запись населения
пока население планируется прививать
вместо "НАСЕЛЕНИЕ" можно поставить: поголовье, стадо, домашний скот
Такая универсальная методичка
"отказаться от прививки, если у вас есть гиперчувствительность к компонентам препарата, аллергия или были осложнения на предыдущее введение вакцины."
Это для кого написали?
А почему не написали , что после прививки нельзя принимать алкоголь в течение недели?
Судя по описанию ее можно только ЗДОРОВЫМ людям, а таких у нас нет - а если они думают что здоровы, то просто не знают что больны.
Позвонила в 1 поликлинику, по-хамски ответили, что нет записи, ничего не знаем. В девятой тоже не в курсе. Амик, по какому телефону записаться?
Будут после Нового года цифры "на гора" выдавать о числе привитых. Как же у нас любят "цифры" выдавать. В некоторых бюджетных организациях города Барнаула, сказали, что кто не будет записываться на вакцинацию, могут уволить. Это, что тоже самое, что и с выборами?
28.12.2020 12:22
- гость -
А почему не написали , что после прививки нельзя принимать алкоголь в течение недели?
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Потому что нет таких ограничений. Один балбec сказал, и понеслось.
Враки это все! В первой поликлинике города Барнаул записи нет!
28.12.2020 13:05
- гость -
Она уже и так за 10 минут несколько городов успела обзвонить.
Пусть хоть отдохнёт немного.
Похоже amic запустил позитивную, но не соответствующую действительности новость.
К вечеру починят Записывать то будут - в никуда !
13:00
Звоните в приёмную Путина!
Там записывают?
13:08- гость - "Враки это все! В первой поликлинике города Барнаул записи нет!"
Запись на вакцинацию уже закончилась. Раньше думать надо было, а не сидеть у компьютера и не строчить комментарии. Поэтому с таким неудовольствием отвечают вам в регистратуре. ((
28.12.2020 12:42
- гость -
Судя по описанию ее можно только ЗДОРОВЫМ людям, а таких у нас нет - а если они думают что здоровы, то просто не знают что больны.
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Как вы так читаете? Нормально ставят эту вакцину и с хроническими заболеваниями. Главное, чтобы ПРЯМО СЕЙЧАС не было обострения этих хронич.заболеваний.
Такое условие, кстати, для любой вакцинации.
Похоже amic запустил позитивную, но не соответствующую действительности новость.
По телевизору в пятницу в новостях озвучили про запись на вакцинацию через колл-центры.
А на антитела проверять не будут?
28.12.2020 12:42
- гость -
Судя по описанию ее можно только ЗДОРОВЫМ людям
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Судя по постам,
здоровых
и
Людей
тут чатится немного
14:01, как не много, а Я, вон уже карбидол под язык положил, с ног до головы чесноком обмазался, одел перчатки резиновые, только с....ки руки примерзают и в маски радостно побежал в теплый трамвай!!!
ну вы не путайте здоровых и неадЭкватных
Хорошо, что много желающих!)
Наверное, будет как обычно - "запись по интернету проводится в регистратуре"