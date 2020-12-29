Больше 2,5 тысячи безработных в Алтайском крае получили новые профессиональные знания

Больше 2500 жителей Алтайского края при содействии службы занятости получили новые профессиональные знания. Об этом сообщает официальный сайт региона.
"Профессиональное обучение является эффективным решением проблемы занятости неработающих, не имеющих профессии или желающих сменить профессию граждан. Люди овладевают профессиями, пользующимися спросом на рынке труда, что расширяет возможности наших клиентов при трудоустройстве. В большинстве случаев они уже заранее знают, где будут работать после учебы", – рассказала директор центра занятости в Белокурихе Елена Казанцева.
По направлению центра 10 горожан прошли профессиональное обучение по востребованным профессиям.
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