Умер модельер Пьер Карден

Модельер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщили в твиттер-аккаунте AFP.

"Сегодня день большой грусти для всей нашей семьи, Пьера Кардена больше нет. Великий кутюрье пережил целое столетие, оставляя Франции и всему миру уникальное художественное наследие – не только в моде", – прокомментировали случившееся родственники модельера.

Отмечается, что он умер в больнице в пригороде Парижа.

Ранее amic.ru писал о том, что на 67-м году жизни умер солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко. Он первым исполнил песни, которые стали визитной карточкой коллектива.