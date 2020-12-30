Ученые назвали неожиданный симптом рака легких

Шишки или опухшие области в подмышечной впадине могут говорить о раке легких, считают эксперты организации Cancer Research UK. Выводы специалистов опубликовало издание Express.

Медики отмечают, что подобные симптомы, особенно на шее и в подмышках, также иногда свидетельствуют о том, что болезнь затронула лимфатические узлы. Однако стоит учитывать, что они могут увеличиваться и при инфекционных заболеваниях. Поэтому лучше записаться на осмотр к врачу, чтобы выяснить причину новообразования.

К числу менее распространенных симптомов рака легких относят утолщение концевых фаланг пальцев, трудности или боли при глотании, а также охриплость, отеки лица и шеи, непрерывную боль в плечах и груди.

Ранее алтайские врачи рассказали, как избежать рака легких. На эту тему медики записали два небольших видеоролика.