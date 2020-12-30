Умер алтайский фотограф Юрий Ткалич

В возрасте 69 лет ушел из жизни барнаульский фотограф и бывший криминалист Юрий Ткалич. О смерти сообщил его коллега Олег Укладов.

Юрий Ткалич родился 25 февраля 1951 года. Увлекался фотографией более 50 лет. Особое внимание уделял репортажным снимкам и пейзажам.

В частности, в последние годы творчества Ткалич снял много ночных пейзажей.

Ранее amic.ru писал, что модельер Пьер Карден скончался. Ему было 98 лет.