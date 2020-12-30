Умер алтайский фотограф Юрий Ткалич

В возрасте 69 лет ушел из жизни барнаульский фотограф и бывший криминалист Юрий Ткалич. О смерти сообщил его коллега Олег Укладов.
Юрий Ткалич родился 25 февраля 1951 года. Увлекался фотографией более 50 лет. Особое внимание уделял репортажным снимкам и пейзажам.
В частности, в последние годы творчества Ткалич снял много ночных пейзажей.
Ранее amic.ru писал, что модельер Пьер Карден скончался. Ему было 98 лет.
Комментарии
Ну да, Пьер Карден и Юрий Ткалич ОЧЕНЬ тесно связаны..Браво!
Как про известных иностранцев пишут, то умер за 90 лет, как про российских так с 40 до 70.
Печальная статистика , которую не хотят видеть в думе.
30.12.2020 14:43
- гость -
Как про известных иностранцев пишут, то умер за 90 лет, как про российских так с 40 до 70.
Печальная статистика , которую не хотят видеть в думе.
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Да, про иностранцев читаешь "умер от коронавируса в возрасте 99 лет", "умер от коронавируса в возрасте 92 года". В России и без коронавируса мало кто до такого возраста доживает. Особенно, мужчины. Умирают вскоре после выхода на пенсию. Или даже на пенсию выйти не успевают.
А наши правители всё сравнивают возраст выхода на пенсию наш и европейский. А продолжительность жизни как-то забывают сравнить.
30.12.2020 14:56
- гость -
В Германии смертность больше, чем в России. На сегодня там уже больше 32 000 умерших. А это самая благополучная и развитая европейская страна.
Назовите хоть одного из известных людей кто прожил в Барнауле больше 70 лет. А если будут, то не больше 20 %. Живите без пенсии как хотите до 65 лет.
В Германии стариков глубоко за 90 много.
30.12.2020 15:50
- гость -
Назовите хоть одного из известных людей кто прожил в Барнауле больше 70 лет. А если будут, то не больше 20 %. Живите без пенсии как хотите до 65 лет
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Марк Юдолевич, Лев Квин, Дементий Паротиков, Аида Калинина и многие другие
30.12.2020 16:00
Злая гостья
И что? Там только старики помирают?