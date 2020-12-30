Алтайскую лыжницу позвали в сборную России

Барнаульскую лыжницу Яну Кирпиченко позвали в сборную России. В составе национальной команды спортсменка выступит на традиционной многодневке "Тур де Ски".

Соревнования пройдут с 1 по 10 января в Валь Мюстайре (Швейцария), Тоблахе и Валь ди Фиемме (Италия). Всего в сборной России 19 спортсменов. Из них десять мужчин и девять женщин.

Добавим, что "Тур де Ски" – многодневная лыжная гонка, организованная под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Турнир является частью Кубка мира и включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом. Их бегут как классическим стилем, так и свободным.

Ранее сообщалось, что барнаульский лыжник Никита Денисов прошел в сборную России для участия в чемпионате мира по лыжным гонкам.