В Барнауле снизили подачу тепла для замены трубопровода

Температуру подачи теплоносителя в Барнауле снизили 30 декабря в связи с работами по замене трубопровода на улице Петра Сухова рядом с домом № 2в. Об этом Сибирская генерирующая компания проинформировала потребителей на своем Telegram-канале.

"До 18 часов теплоноситель с пониженными параметрами будут получать 50 многоквартирных, 24 частных дома, два детсада, школа, больница и семь административных зданий", – уточнили в СГК.

Это коснется порядка 6,2 тысячи человек. До завершения работ специалисты ведомства будут вести мониторинг температуры в квартирах.

Ранее amic.ru писал, что коммунальные службы ликвидировали повреждение теплосети на улице Горно-Алтайской, 34, из-за которого 10 частных жилых домов остались без отопления.