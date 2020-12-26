В Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой без тепла остались 10 домов

Коммунальные службы ликвидировали повреждение теплосети на улице Горно-Алтайской, 34, из-за которого 10 частных жилых домов сегодня утром оставались без отопления. Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, сейчас идет запуск тепла потребителям.

Как писал amic.ru, сегодня в краевом центре произошли сразу две коммунальные аварии: на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой, а также на улице Горно-Алтайской.

Примечательно, что ход ремонтных работ проконтролировал мэр Вячеслав Франк. Помимо этого, глава города побывал в одном из пунктов временного размещения, развернутого в связи с введением в Барнауле режима повышенной готовности из-за морозов.