В алтайском селе подали горячую воду, которую обещал Медведев

Подачу горячего водоснабжения восстановили в селе Санниково Алтайского края. Работы проводились при поддержке правительства региона, поскольку районная администрация не исполняла соответствующие судебные решения.

Как пишет пресс-служба регионального Минстроя, всего из бюджета выделили более 16 млн рублей, а в течение года под контролем ведомства были выполнены проектные работы и мероприятия по восстановлению системы горячего водоснабжения села.

В центральной котельной установили новый газовый котел и теплообменник, также восстановили внутрипоселковую сеть горячего водоснабжения, а на прошлой неделе прошли пусконаладочные работы и опрессовка оборудования.

На сегодняшний день получить горячую воду могут жители 140 квартир трех многоэтажных домов Центрального микрорайона – № 60, 40/1 и 40/2.

Работы планируют продолжить в 2021 году – за счет средств краевого бюджета в ведомстве планируют провести замену сетей теплоснабжения.

Напомним, что в ноябре 2019 года премьер-министр, которым в то время был Дмитрий Медведев, приехал в Санниково с рабочим визитом и перед совещанием прогулялся по селу. Во время экскурсии местная жительница встала на колени и пожаловалась политику на то, что в ее доме уже три года нет воды. Медведев, в свою очередь, выслушал женщину и назвал ситуацию недопустимой, пообещав с этим разобраться.

Как вскоре выяснилось, горячее водоснабжение в трех многоквартирных домах села действительно не поступало жильцам продолжительное время. Газовая котельная, обслуживающая многоэтажки, была сломана, а для ее ремонта, со слов главы Первомайского района Александра Иванова, требовалось порядка 20 млн рублей, которых в бюджете не было.

Затем сельчане обратились в суд, который потребовал в течение года обеспечить жителей горячей водой. Тем не менее обслуживающие компании переносили сроки ремонта, ссылаясь на технические трудности.