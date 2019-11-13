Пенсионерка из Санниково на коленях умоляла Медведева решить проблему с горячей водой

13 ноября Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетил алтайское село Санниково. Во время прогулки по селу одна из местных жительниц прошла через охрану и встала перед главой правительства на колени. Видеозапись была опубликована в телеграм-канале "Вы слушали Маяк".

Женщина пожаловалась на то, что с 2016 года в многоквартирном доме, где она проживает, из-за некорректной работы газовой котельной, отсутствует горячая вода. Пенсионерка — инвалид пожаловалась, что из-за этой проблему у нее ухудшилось состояние здоровья. По словам женщины, ее не допускали до властей, чтобы рассказать о проблеме.

Дмитрий Медведев выслушал жительницу села и заверил, что после совещания к ней зайдет Виктор Томенко. Он отметил, что такая ситуация недопустима.

При этом, буквально за несколько минут до того как женщина пробилась через охрану, глава сельсовета Владимир Малофеев рассказал главе правительства о том, что в селе все хорошо.

