В Алтайском крае сотрудники ДПС помогли застрявшему водителю

Экипаж дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Новоалтайску в составе лейтенанта полиции Антона Нечаева и старшего лейтенанта полиции Эдуарда Егорова заметил на дороге водителя, который оказался в беде. Об этом рассказали в региональном МВД.

Автомобилист забуксовал и не мог самостоятельно выбраться из снега. Сотрудники ГИБДД помогли вытянуть застрявшую машину, и водитель смог продолжить поездку.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле полицейские помогли девушке добраться домой на сломанной машине. Ждать эвакуатор жительнице Барнаула нужно было несколько часов, но правоохранители увидели ее раньше.