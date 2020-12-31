Теплокамеру в Барнауле украсили расписным самоваром

Энергетики украсили теплокамеру на улице Попова расписным самоваром. Он не мешает специалистам и радует жителей города.

"Зимой тепловые камеры парят (из-за большой разницы в температурах внутри и снаружи этого не избежать). Никаких неудобств такие арт-объекты не доставляют: не преграждают доступ внутрь тепловой камеры, а вот жителям города немного поднимают настроение", – рассказали в пресс-службе СГК.

Ранее "дымящий" паровозик установили на теплокамере по улице Северо-Западной, а впервые в городе необычная фигура появилась в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Молодежной.