Выпросили. Полюбившийся барнаульцам паровозик возвращается на свое место

Жители Барнаула заметили рабочих, которые возвращают на место паровозик на пересечениии проспекта Красноармейского и улицы Молодежной.
Впервые конструкцию установили перед новогодними праздниками. Из-за того что паровоз стоял над теплокамерой, из его трубы всегда шел "дым". Такой элемент декора сразу пришелся по душе барнаульцам, и поэтому когда его начали разбирать, горожане создали петицию с просьбой вернуть локомотив на место.
30 января горожане заметили рабочих, которые привезли детали паровоза к пересечению проспекта Красноармейского и Молодежной. Скоро они приступят к монтажу декоративной конструкции.
Комментарии
лучше бы в зону отдыха, коих в барнауле практически нет, чтобы посидеть, полюбоваться, вот его бы на место, где ненавидящие город,хотят установить новый корпус АГУ, вот там он кстати
30.01.2020 12:52
гость
А здесь пусть труба торчит уродливая? Здесь он функционален, а там зачем?
Ура!
барнаульцы слаще паренной репки ничего не ели.... паровозику да нагорному парку радуются
ну теперь заживем!!!
Проезжал мимо... Хорошо, что опомнились и вернули. Кстати на остановке по ул Малахова "Больница шинников" (в сторону Космонавтов) такая же труба... Можно и дядьку, к примеру, с цыгаркой замастырить, или ещё какую нибудь хрень...))))
Петушатина в кисло сладком соусе тоже ничего! Да петух?
Кстати.. что значит "выпросили"? Не выпросили, а потребовали у слуг вернуть столовое серебро!
Искусство принадлежит народу.
30.01.2020 13:11
петух с докучаево
Огласите ваши поводы для радости, плиз.
30.01.2020 13:11
петух с докучаево
Язвительный вы персонаж, судя по нику вас зона не поправила...
хорошая новость
в таком случае пропадает интерес и становиться обыденностью. к концу года уже исшоркается если не придет в негодность
А может СГК устранит это парение на своей трубе, ведь за эти тепловые потери заплатят потребители
30.01.2020 14:32
1
Ну естественно, а кто же еще?! Но они (потребители) об этом не знают, им паровозик надо.
а почему студентов с флагами единой России и лозунгами - подарок барнаульцам и тд нет?
30.01.2020 14:52
- гость -
Потребители об этом знают. Думаю, знает и администрация жд района - она там как раз напротив. Но пар там идет еще с моих школьных времен, а это лет... много, короче. В соседнем городе Н. над таким же паром стоит самовар. Тоже устранить не могут?
30.01.2020 15:39
- гость -
Возможно, это технологические особенности работы теплотрассы. Хорошо это или плохо, что из нее пар идет и это считается нормальным? Потеря это тепла или нет?
Надо, чтобы специалисты на это ответили, а то лично мне жаль того тепла, что в пар уходит.
Молодцы! Красивее паровозика ничего нет в Барнауле!