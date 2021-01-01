Известная телеведущая Екатерина Андреева встретила Новый год в Республике Алтай. Она опубликовала несколько фотографий и видео на своей странице в Instagram с локацией "Телецкое озеро".

"Хрустальная зима Алтая. Хрустальный воздух, деревья, застывшие в хрустальных объятиях со льдом. Стоишь и слышишь хрустальный перезвон веточек, как нежные колокольчики... Если бы не этот год ,я не узнала бы, что пить колючий, обжигающий, чистейший хрустальный снег из хрустального бокала на Алтае — это круче ,чем Dom Perignon, и Новый год в месте силы — это вау-мега-супер. И кругляш здесь круглее, вот хоть что говори! Сюрпризы будут продолжатся. Это Алтай, детка!", - написала телеведущая.

Андреева уже отдыхала в Горном Алтае в сентябре 2020 года вместе с мужем, 60-летним сербским бизнесменом Душаном Перовичем.