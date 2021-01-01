Известная телеведущая Екатерина Андреева встретила Новый год в Республике Алтай. Она опубликовала несколько фотографий и видео на своей странице в Instagram с локацией "Телецкое озеро".
"Хрустальная зима Алтая. Хрустальный воздух, деревья, застывшие в хрустальных объятиях со льдом. Стоишь и слышишь хрустальный перезвон веточек, как нежные колокольчики... Если бы не этот год ,я не узнала бы, что пить колючий, обжигающий, чистейший хрустальный снег из хрустального бокала на Алтае — это круче ,чем Dom Perignon, и Новый год в месте силы — это вау-мега-супер. И кругляш здесь круглее, вот хоть что говори! Сюрпризы будут продолжатся. Это Алтай, детка!", - написала телеведущая.
Андреева уже отдыхала в Горном Алтае в сентябре 2020 года вместе с мужем, 60-летним сербским бизнесменом Душаном Перовичем.
Комментарии
Ура.
Воздух там действительно хрустальный.И мы,алтайцы,в том числе и барнаульцы,будем крутить на оси,несмотря на политические взгляды.
А где же традиционный наряд? Вы ведб Катя любите чёрное и красное. Как гроб, как семейка Адамсов. Вы же из их семейства!
Вот ведь работа у тетки - с экрана ртом поддерживать власть, за огромные деньги которые она фактически получает от населения страны, и наслаждаться жизнью, не думая о том, что миллионы ее сограждан нищие...
Очередной набор несвязных слов у Кати.
Насчёт Адамсов.Есть великолепный фильм "Морозко".Там есть эпизод когда Иван после длительного препирательства с Бабой Ягой оказался в избушке на курьих ножках,но с мощными такими ногами.Баба Яга ему говорит:"Я тебя,голубчика,на жаркое после субчика."А Иван говорит:"Я не в курсе,покажи что да как."А она ему:"Ну молодёжь,чему вас только учат".Села на лопату,а Иван её засунул в печь и заслонкой прикрыл.
Выдержал пару минут,вытащил назад и говорит ей:"С лёгким паром,бабулька."И уже с изменившимся лицом:"Говори,старая ведьма,куда Настю дела?"И вот как это эпизод преподносит одна женщина чёрными-чёрными прямыми волосами и чёрными-чёрными неподвижными глазами.Её допустили в американскую школу,где она,пересказала этот и эпизод(позорно назвав Ивана Гансом(а какая разница)) закончила словами:"А теперь,представьте,дети,каково было ей,старой немощной женщине в той печи."И маленький американские ребятишки заплакали ... ... .