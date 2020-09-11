Екатерина Андреева отдохнула на Алтае и сравнила его с Марсом

Одна из самых узнаваемых российских телеведущих Екатерина Андреева отдохнула в Горном Алтае. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Журналистка пролетела на вертолете над Кош-Агачским районом и сравнила открывшийся ей пейзаж с Марсом.
"Какой Марс, детка! Ты на Алтае! А там склоны гор отливают пурпуром, и пейзаж напоминает Красную планету, – написала Андреева. – Вертолет зависает над ущельями, и только огромные орлы долетают на вершины и смотрят на тебя сверху вниз".
Телеведущая подчеркнула, что Алтай прекрасен и поражает "красотой и величием". Особенно она выделила долину реки Чулышман.
"Это какая-то земная нереальность. От видов захватывает дух. Целебные ключи бьют прямо под ногами, – рассказала Андреева. – Сероводородик давно не нюхали? Да прямо из горы, не закованный в трубы, горный ручей. И трогательные подношения духам источников".
Как уже писал amic.ru, ранее известная российская телеведущая Юлия Барановская в своем аккаунте в Instagram также поделилась фото из Горного Алтая, где она побывала вместе с детьми. А заслуженный артист России Данила Козловский предпочел отдохнуть в Белокурихе.
В середине августа выбрала в качестве места отдыха Алтай политик, экономист, бывший кандидат в президенты Ирина Хакамада, а в начале сентября – звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич и телеведущая Ирена Понарошку.
Комментарии
...от трудов не праведных.
11.09.2020 13:49
АБОРИГЕН
Что поделать,если с твоим лицом только апокалипсис объявлять.
11.09.2020 14:00
Гость
Попробуй ещё раз, только на этот раз подумай, искромётный ты наш.
Аборигеныч, а что здесь не так? Именно так лицо с твоей аватарки в своё время и поступило: "Аденауэр решительно отверг национал-социализм и после прихода к власти Адольфа Гитлера ушёл со всех постов".
теперь обряд очищения проведем
главная брехунишка страны.