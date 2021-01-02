В российских школах введут уроки футбола

С 2021 года каждая российская школа сможет ввести урок футбола вместо третьего урока физкультуры. Программу нового предмета разработал Российский футбольный союз (РФС) совместно с Министерством просвещения. 24 декабря 2020 года ее внесли в реестр Федеральных государственных образовательных стандартов, сообщает сайт РФС.

Предполагается, что на уроках футбола школьники – как мальчики, так и девочки – познакомятся с одним из самых популярных видов спорта в стране и "научатся базовым приемам владения мячом, узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и "прокачают" навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни: взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде", пояснили в РФС.

Также отмечается, что если дети захотят заниматься футболом и во внеурочное время, то для них организуют секции на базе школьных спортивных клубов. Кроме того, при участии РФС в каждом регионе будет создана система, объединяющая эти клубы со спортшколами, куда смогут перейти наиболее талантливые дети.

В целях методической поддержки учителей физкультуры разработана специальная программа обучения: академия РФС запустила бесплатный 25-часовой онлайн-курс, который уже прошли около 500 человек.

Для реализации стратегии развития футбола в 2021 году выбраны три пилотных региона: Нижегородская и Свердловская области, а также Республика Татарстан. Как отмечают на сайте РФС, практики, наработанные в этих субъектах, будут в дальнейшем распространены на все регионы страны.