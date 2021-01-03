Больше 1,7 тысячи человек остались без воды в Камне-на-Оби

65 многоквартирных домов и пять социально значимых объектов в Камне-на-Оби остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщают "Каменские известия".
Временное ограничение водоснабжения связано с порывом на водопроводе.
В ремонтных работах задействовали шесть специалистов и пять единиц техники. Возобновить подачу воды планируют до 20:00.
В домах, которым ограничили водоснабжение, проживают 1755 человек. Им организуют подвоз питьевой воды.
Котельная работает в штатном режиме. Температура теплоносителя в пределах нормы, уточнили коммунальщики.
Ранее amic.ru писал, что прокуратура Индустриального района Барнаула начала проверку действий ООО "Барнаульский водоканал" в связи с коммунальной аварией на улице Солнечная Поляна, повредившей имущество торгового объекта.
Комментарии