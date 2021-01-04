Американские ученые провели исследование и выяснили, что продолжительность жизни у мужчин зависит от времени суток, когда представители сильной половины человечества чаще занимаются любовью.

Специалисты провели опрос и пришли к выводу, что самым полезным является утренний секс. Он помогает в профилактике головных болей и нормализует давление, снижает подверженность стрессам и страхам.

По словам ученых, эти свойства присущи половому акту в любое время суток, однако именно с утра они проявляются наиболее эффективно, сообщает портал ToDay News Ufa.

Ранее amic.ru писал, что ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, каким по продолжительности должен быть идеальный половой акт.