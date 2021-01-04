Онлайн-база злостных нарушителей ПДД появится в России

Министерство внутренних дел России в течение 2021 года планирует запустить онлайн-базу, в которой содержатся данные о злостных нарушителях правил дорожного движения. Подчеркивается, что это будет открытая цифровая площадка.

Благодаря базе компании, например агрегаторы такси и каршеринги, смогут проверять водителей на наличие многократных нарушений правил и лишение водительских удостоверений, сообщает ТАСС.

Ранее amic.ru писал о нововведениях, которые ждут автомобилистов в 2021 году. Так, в стране возвращают техосмотр, меняют правила сдачи экзамена на права. Также появится ряд новых штрафов. Более подробную информацию можно прочитать здесь.